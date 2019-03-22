Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП и скрылся в Новосибирске

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В центре Новосибирска столкнулись Mitsubishi ASX и Mazda 6; пьяный водитель Mitsubishi скрылся с места происшествия, а водитель Mazda получила травмы.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в нетрезвом виде спровоцировал ДТП в Центральном районе Новосибирска и скрылся с места аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным оперативников, 24 марта 2019 года около десяти часов вечера водитель «Митсубиси» совершал поворот с улицы Орджоникидзе на улицу Октябрьскую и врезался в автомобиль «Мазда», которым управляла 24-летняя женщина.

В результате столкновения женщина получила травмы шейного, грудного и поясничного отделов. С места ДТП водитель «Митсубиси» скрылся, не дожидаясь приезда спецслужб.

В скором времени беглеца задержали. Им оказался 43-летний новосибирец. В момент столкновения мужчина находился в нетрезвом состоянии. За бегство с места происшествия мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, в марте пьяные студентки угнали иномарку и попали в аварию в Новосибирске.