Новосибирские автоинспекторы оштрафовали 912 водителей за грязные номера и тонировку

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Новосибирские автоинспекторы оштрафовали 912 водителей за грязные номера и тонировкуРубрика: общество
25.03.2019 13:59
ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
За прошедшую неделю сотрудники ДПС остановили 505 автомашин с грязными номерами и 407 – с затемнёнными окнами.
Госавтоинспекция закончила проведение в Новосибирске недельной акции борьбы с нечитаемыми номерами и затемняющими окна плёнками, сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Акция началась 18 марта 2019 года и всего за неделю после её начала инспекторы выявили 912 нарушений. Сотрудники ГИБДД просили водителей остановиться и проверяли стёкла их машин на светопропускную способность при помощи специального устройства.
Среди 912 нарушений 407 относятся к этой категории. Остальные 505 автовладельцев были оштрафованы за езду с загрязнёнными номерными знаками.
Все нарушения инспекторы предлагали водителям устранить на месте.
Напомним, 23 марта стало известно о том, что экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело.
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