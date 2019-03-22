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Новосибирские автоинспекторы оштрафовали 912 водителей за грязные номера и тонировку

Рубрика: общество

25.03.2019 13:59

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

За прошедшую неделю сотрудники ДПС остановили 505 автомашин с грязными номерами и 407 – с затемнёнными окнами. 

Госавтоинспекция закончила проведение в Новосибирске недельной акции борьбы с нечитаемыми номерами и затемняющими окна плёнками, сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Акция началась 18 марта 2019 года и всего за неделю после её начала инспекторы выявили 912 нарушений. Сотрудники ГИБДД просили водителей остановиться и проверяли стёкла их машин на светопропускную способность при помощи специального устройства. 

Среди 912 нарушений 407 относятся к этой категории. Остальные 505 автовладельцев были оштрафованы за езду с загрязнёнными номерными знаками. 

Все нарушения инспекторы предлагали водителям устранить на месте. 

Напомним, 23 марта стало известно о том, что экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело.

 

Теги: полиция акция ГИБДД авто Новосибирск

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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20.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

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Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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