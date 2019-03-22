Новосибирские автоинспекторы оштрафовали 912 водителей за грязные номера и тонировку

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

За прошедшую неделю сотрудники ДПС остановили 505 автомашин с грязными номерами и 407 – с затемнёнными окнами.

Госавтоинспекция закончила проведение в Новосибирске недельной акции борьбы с нечитаемыми номерами и затемняющими окна плёнками, сообщил Сиб.фм инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Акция началась 18 марта 2019 года и всего за неделю после её начала инспекторы выявили 912 нарушений. Сотрудники ГИБДД просили водителей остановиться и проверяли стёкла их машин на светопропускную способность при помощи специального устройства.

Среди 912 нарушений 407 относятся к этой категории. Остальные 505 автовладельцев были оштрафованы за езду с загрязнёнными номерными знаками.

Все нарушения инспекторы предлагали водителям устранить на месте.

Напомним, 23 марта стало известно о том, что экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело.