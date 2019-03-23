Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

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Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларовРубрика: экономика
25.03.2019 09:33
фото rusnano.com
Стоимость новосибирской компании OCSiAL, которая занимается производством углеродных нанотрубок, достигла миллиарда долларов.
Новосибирскую компанию, которая занимается производством углеродных нанотрубок, оценили в миллиард долларов. Информацию об этом озвучил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Компания OCSiAL стала первой из входящих в «Роснано», которая преодолела такой порог капитализации.
Компания OCSiAL начиналась со стартапа и двух единомышленников. Специалисты компании запустили производство одностенных углеродных нанотрубок, которые улучшают свойства большинства известных материалов. Сегодня OCSiAL занимает 90 % рынка производства инновационного материала.
Производство компании располагается в Новосибирске, на площадях технопарка Академгородка.
Напомним, 21 марта стало известно, что в Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор.
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