Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

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Стоимость новосибирской компании OCSiAL, которая занимается производством углеродных нанотрубок, достигла миллиарда долларов.

Новосибирскую компанию, которая занимается производством углеродных нанотрубок, оценили в миллиард долларов. Информацию об этом озвучил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Компания OCSiAL стала первой из входящих в «Роснано», которая преодолела такой порог капитализации.

Компания OCSiAL начиналась со стартапа и двух единомышленников. Специалисты компании запустили производство одностенных углеродных нанотрубок, которые улучшают свойства большинства известных материалов. Сегодня OCSiAL занимает 90 % рынка производства инновационного материала.

Производство компании располагается в Новосибирске, на площадях технопарка Академгородка.

Напомним, 21 марта стало известно, что в Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор.