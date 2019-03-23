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Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

Рубрика: экономика

25.03.2019 09:33

фото rusnano.com

Стоимость новосибирской компании OCSiAL, которая занимается производством углеродных нанотрубок, достигла миллиарда долларов. 

Новосибирскую компанию, которая занимается производством углеродных нанотрубок, оценили в миллиард долларов. Информацию об этом озвучил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Компания OCSiAL стала первой из входящих в «Роснано», которая преодолела такой порог капитализации. 

Компания OCSiAL начиналась со стартапа и двух единомышленников. Специалисты компании запустили производство одностенных углеродных нанотрубок, которые улучшают свойства большинства известных материалов. Сегодня OCSiAL занимает 90 % рынка производства инновационного материала. 

Производство компании располагается в Новосибирске, на площадях технопарка Академгородка. 

Напомним, 21 марта стало известно, что в Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор. 

Теги: Роснано

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Предложить новость

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

В Красноярском крае при дневном пожаре погибла семья с двумя детьми

вчера 10:00 Хроника 0 Коммент.

Отвалившаяся у КамАЗа деталь спровоцировала ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

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В Новосибирске мужчины заблудились в овраге в темноте

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и реформами

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

23.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

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