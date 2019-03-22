Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

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Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопаркРубрика: общество
25.03.2019 10:42
фото сайта pixabay.com
Почти целый месяц, при предъявлении документа, на территорию зоосада можно будет пройти без билета.
В Новосибирском зоопарке имени Шило скоро начнётся весенняя декада пожилого человека. С 1 апреля все пенсионеры могут посетить зоосад бесплатно. Об этом появилась информация на официальном сайте зоопарка.
Такие акции проводят уже 11 лет и, как правило, проходят они два раза в год – весной и осенью. Последняя приурочена к Международному дню пожилого человека. «Мы проводим её, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению», – рассказали в зоопарке.
Условия для бесплатного посещения будут действовать почти месяц – с 1 по 21 апреля. Пенсионеры смогут пройти на территорию зоопарка, не покупая билет. На входе им нужно будет только показать документ, удостоверяющий личность.
Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России. Здесь представлена одна из лучших коллекций семейства кошачьих и куньих. Сотрудники зоопарка участвуют в международных программах по сохранению исчезающих видов животных.
Напомним, в прошедшие выходные сотрудники зоопарка предложили новосибирцам определить пол белых медвежат.
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