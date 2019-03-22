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Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

Рубрика: общество

25.03.2019 10:42

фото сайта pixabay.com

Почти целый месяц, при предъявлении документа, на территорию зоосада можно будет пройти без билета. 

В Новосибирском зоопарке имени Шило скоро начнётся весенняя декада пожилого человека. С 1 апреля все пенсионеры могут посетить зоосад бесплатно. Об этом появилась информация на официальном сайте зоопарка.

Такие акции проводят уже 11 лет и, как правило, проходят они два раза в год – весной и осенью. Последняя приурочена к Международному дню пожилого человека. «Мы проводим её, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению», – рассказали в зоопарке. 

Условия для бесплатного посещения будут действовать почти месяц – с 1 по 21 апреля. Пенсионеры смогут пройти на территорию зоопарка, не покупая билет. На входе им нужно будет только показать документ, удостоверяющий личность. 

Новосибирский зоопарк является одним из крупнейших в России. Здесь представлена одна из лучших коллекций семейства кошачьих и куньих. Сотрудники зоопарка участвуют в международных программах по сохранению исчезающих видов животных.

Напомним, в прошедшие выходные сотрудники зоопарка предложили новосибирцам определить пол белых медвежат.

 

Теги: пенсионеры город Новосибирский зоопарк

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В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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