Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

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Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидениеРубрика: общество
25.03.2019 11:14
фото из архива sib.fm
Проект уже запустили в нескольких корпусах СИЗО в Москве, в будущем его распространят и на другие российские регионы.
Список платных услуг для российских арестантов вскоре может расшириться. С инициативой выступила ФСИН, предложив добавить к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов подписку на платные. Для внедрения кабельного телевидения изменения планируется внести в правила внутреннего распорядка, передаёт ТАСС.
«Конечно же, с определенной цензурой», – пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.
Таким образом, у заключённых в камерах появится возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы. Сейчас они могут покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.
В СИЗО по всей стране уже началась работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приёме бесплатных телеканалов.
«Работа проводится, и в регионах она идет проще, чем в Москве, поскольку там есть возможность получать прибыль от предприятий, где трудятся осуждённые, и тратить её на улучшение условий содержания, в том числе и на проведение мероприятий по переходу на цифровое телевещание. В Москве есть только бюджетное финансирование», – добавил он.
Напомним, летом прошлого года заключённым томского СИЗО разрешили пользоваться косметикой после вмешательства регионального уполномоченного по правам человека.
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