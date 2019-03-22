Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

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Проект уже запустили в нескольких корпусах СИЗО в Москве, в будущем его распространят и на другие российские регионы.

Список платных услуг для российских арестантов вскоре может расшириться. С инициативой выступила ФСИН, предложив добавить к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов подписку на платные. Для внедрения кабельного телевидения изменения планируется внести в правила внутреннего распорядка, передаёт ТАСС.

«Конечно же, с определенной цензурой», – пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

Таким образом, у заключённых в камерах появится возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы. Сейчас они могут покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

В СИЗО по всей стране уже началась работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приёме бесплатных телеканалов.

«Работа проводится, и в регионах она идет проще, чем в Москве, поскольку там есть возможность получать прибыль от предприятий, где трудятся осуждённые, и тратить её на улучшение условий содержания, в том числе и на проведение мероприятий по переходу на цифровое телевещание. В Москве есть только бюджетное финансирование», – добавил он.

Напомним, летом прошлого года заключённым томского СИЗО разрешили пользоваться косметикой после вмешательства регионального уполномоченного по правам человека.