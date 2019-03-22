Сапёры спасли Алтай от затопления

Фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Специалистам ЦВО потребовалось более тонны взрывчатых веществ, чтобы не допустить паводка.

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали надвигающееся подтопление 10 населённых пунктов в Алтайском крае. Как сообщают в пресс-службе ЦВО, более трёх с половиной тысяч человек находились под угрозой, вызванной повышением уровня воды в реке.

Сапёры проводили работы на самом сложном затороопасном участке реки, они провели закладку подготовленных зарядов таким образом, чтобы нанести максимальное повреждение ледяному покрову.

На территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. В их состав входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортёры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками.

Напомним, 18 марта МЧС прогнозировало паводок в 300 населённых пунктах Сибири.