Сибирские стартаперы поборются за шанс получить 2 миллиона рублей

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Сибирские стартаперы поборются за шанс получить 2 миллиона рублейРубрика: бизнес
26.03.2019 11:09
фото сайта pixabay.com
Участники конкурса познакомятся с бизнесменами и инвесторами, которые поделятся своим опытом и дадут советы по улучшению проектов.
Авторы различных проектов поборются за денежный приз в 300 тысяч рублей в рамках всероссийского этапа Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Конкурс в Новосибирске станет десятой и последней точкой стартап-тура – сообщили в пресс-службе проекта. Победители каждого регионального этапа затем смогут претендовать на получение гранта по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Его сумма составит 2 миллиона рублей.
Организаторами конкурса выступают фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Он проводится с 2011 года. Новосибирский Академгородок за это время дважды принимал региональный этап стартап-тура – в 2013 и в 2016 году.
В этом году конкурс проводят по трём направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии. Последний этап пройдёт 23 и 24 апреля на площадке Академпарка. Подать заявку претендентам нужно до 9 апреля на сайте Startup Tour.
Как отметил советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнена, за время стартап-тура предприниматели смогут найти себе сотрудников или объединиться с единомышленниками в команду.
Напомним, 6 марта Сиб.фм писал, что развитию проекта «Академгородок 2.0» может помешать нехватка кадров.
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