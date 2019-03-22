Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»

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Материалы дела насчитывают 800 томов; за нарушение требований пожарной безопасности, оказание не отвечающих требованиям услуг, взятки, растраты и халатность к уголовной ответственности уже привлечены 15 человек.

Следственный комитет России озвучил предварительные итоги расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Потерпевшими признали 450 человек, в том числе 83 родственника погибших.

Как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ходе предварительного следствия проведено более 400 экспертиз. Выявлены многочисленные нарушения как при возведении здания ТЦ, так при его эксплуатации. Владельцы, в частности, игнорировали правила пожарной безопасности.

Материалы уголовного дела едва умещаются в 800 томов.

Напомним, в годовщину трагедии в «Зимней вишне» в Польше задержали совладельца торгового центра, который полгода был в розыске.