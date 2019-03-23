Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

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Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в ПольшеРубрика: общество
25.03.2019 09:59
ФОТО С САЙТА 42.MCHS.GOV.RU
Бывший гендиректор сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский был заочно арестован и находился в розыске с осени 2018 года.
Совладельца сгоревшего кемеровского торгового комплекса «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Об этом в день годовщины трагедии – 25 марта – ТАСС рассказала представитель СК России Светлана Петренко.
Бывшего гендиректора «Зимней вишни» обвиняют в даче взятки в семь миллионов рублей начальнику Госстройнадзора по Кемеровской области и двум другим чиновникам, ответственным за ввод в эксплуатацию здания с серьезными недоделками. В розыске Вячеслав Вишневский находился с осени 2018 года и был арестован заочно.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Большинство из них дети.
Обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Пострадавшие подготовили иски о возмещении морального вреда на сумму более двух миллиардов рублей.
Напомним, 13 марта из-за сообщения о взрывном устройстве в Новосибирске прошла эвакуация одного из крупнейших торговых центров.
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Лента новостей
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