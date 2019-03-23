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Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

Рубрика: общество

25.03.2019 09:59

ФОТО С САЙТА 42.MCHS.GOV.RU

Бывший гендиректор сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский был заочно арестован и находился в розыске с осени 2018 года. 

Совладельца сгоревшего кемеровского торгового комплекса «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Об этом в день годовщины трагедии – 25 марта – ТАСС рассказала представитель СК России Светлана Петренко. 

Бывшего гендиректора «Зимней вишни» обвиняют в даче взятки в семь миллионов рублей начальнику Госстройнадзора по Кемеровской области и двум другим чиновникам, ответственным за ввод в эксплуатацию здания с серьезными недоделками. В розыске Вячеслав Вишневский находился с осени 2018 года и был арестован заочно. 

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Большинство из них дети. 

Обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Пострадавшие подготовили иски о возмещении морального вреда на сумму более двух миллиардов рублей. 

Напомним, 13 марта из-за сообщения о взрывном устройстве в Новосибирске прошла эвакуация одного из крупнейших торговых центров. 

Теги: пожары

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сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

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сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Эксперты рассказали о подготовке автомобиля к весне

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

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Для депутатов новосибирского Заксобрания купили посудомоечную машину за 1,2 млн рублей

23.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

23.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Зоопарк предложил новосибирцам определить пол белых медвежат

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