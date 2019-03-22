4 балла
+4
64.5 72.92
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Компанию оштрафовали за незаконную добычу золота в Бурятии

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

В Усть-Илимске мэром стала 28-летняя домохозяйка

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Житель Новосибирска продаёт икону по цене квартиры-студии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

18.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа – учёные

18.03.2019 Наука 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

Рубрика: наука

25.03.2019 15:44

фото сайта pixabay.com

Специальный сенсор можно будет использовать как для бытовых нужд, так и для лабораторных исследований. 

Учёные из Томского государственного университета совместно с коллегами из Томского политехнического университета создали полиметилметакрилатную матрицу, с помощью которой можно определять количество содержания вещества, вызывающего рак, в морских рыбах. Результаты исследований появились в журнале Food Chemistry. 

Устройство было разработано для визуального и спектрофотометрического определения вещества «малахитового зелёного». Это синтетический краситель, который часто используют для лечения рыб от инфекционных заболеваний. Однако он имеет свойство накапливаться в морских организмах – употребление такой рыбы в пищу может вызвать у человека некоторые отклонения от нормального строения организма. 

Для снижения риска отравления исследователи оптимизировали сенсор так, что при присутствии «малахитового зелёного» он меняет свой цвет. В зависимости от количества вещества сенсор будет окрашиваться, например, в зелёный, голубой, фиолетовый или вообще может остаться прозрачным. 

Учёные считают, что такой метод анализа выгодно отличается от проведения лабораторных исследований. Предполагается, что устройство будет одноразовым – его можно будет использовать как в быту, так и для специализированных мониторингов. 

Напомним, ранее томские учёные планировали сделать безопаснее терапию онкозаболеваний.

 

Теги: рыба ТГУ ТПУ

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

сегодня 16:21 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

сегодня 15:44 Наука 0 Коммент.

Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Компанию оштрафовали за незаконную добычу золота в Бурятии

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

В Усть-Илимске мэром стала 28-летняя домохозяйка

сегодня 11:44 Политика 0 Коммент.

Житель Новосибирска продаёт икону по цене квартиры-студии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

18.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа – учёные

18.03.2019 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее
Image
16.09.2018

Пять пьяных окуней

Из-за гибели нескольких рыб аграрное предприятие попало ...

Читать далее
Image
20.07.2017

Не как Джобс — с дипломом!

Нужно ли давать дипломы студентам за успешн...

Читать далее

Новости по теме

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний 21.03.2019 Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы 15.03.2019

Популярное

Image

Экс-начальник областного ГИБДД Штельмах попал под уголовное дело

Image

Суд обязал кемеровского полицейского сбрить бороду

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Image

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

Image

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и пор...

Image

В Новосибирске прошёл митинг несогласных с новыми законами и рефо...

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...

Image

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с мален...

Image

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

Image

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозит...