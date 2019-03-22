Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

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Специальный сенсор можно будет использовать как для бытовых нужд, так и для лабораторных исследований.

Учёные из Томского государственного университета совместно с коллегами из Томского политехнического университета создали полиметилметакрилатную матрицу, с помощью которой можно определять количество содержания вещества, вызывающего рак, в морских рыбах. Результаты исследований появились в журнале Food Chemistry.

Устройство было разработано для визуального и спектрофотометрического определения вещества «малахитового зелёного». Это синтетический краситель, который часто используют для лечения рыб от инфекционных заболеваний. Однако он имеет свойство накапливаться в морских организмах – употребление такой рыбы в пищу может вызвать у человека некоторые отклонения от нормального строения организма.

Для снижения риска отравления исследователи оптимизировали сенсор так, что при присутствии «малахитового зелёного» он меняет свой цвет. В зависимости от количества вещества сенсор будет окрашиваться, например, в зелёный, голубой, фиолетовый или вообще может остаться прозрачным.

Учёные считают, что такой метод анализа выгодно отличается от проведения лабораторных исследований. Предполагается, что устройство будет одноразовым – его можно будет использовать как в быту, так и для специализированных мониторингов.

Напомним, ранее томские учёные планировали сделать безопаснее терапию онкозаболеваний.