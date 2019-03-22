В Барнауле лёд с крыши обрушился на двух подростков

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В Алтайском крае от схода льда пострадали несовершеннолетние граждане; Следком начал проверку.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по факту получения травм двумя несовершеннолетними жителями Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 23 марта 2019 года с крыши дома на проспекте Ленина, 87 произошёл сход снежно-ледяной массы. Обрушившийся лёд травмировал двух подростков 14 и 17 лет, которые находились вблизи здания.

«Пострадавшие отделались ушибом мягких тканей и испугом. Сами обратились в медучреждение за оказанием помощи. Их жизни ничего не угрожает, однако могло быть и по-другому, поэтому проводится доследственная проверка», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователям предстоит выяснить, кто ответственен за уборку снега и льда по адресу, где произошло ЧП.

Напомним, в марте омский студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы.