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В Барнауле лёд с крыши обрушился на двух подростков

Рубрика: проиcшествия

25.03.2019 14:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Алтайском крае от схода льда пострадали несовершеннолетние граждане; Следком начал проверку. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по факту получения травм двумя несовершеннолетними жителями Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, 23 марта 2019 года с крыши дома на проспекте Ленина, 87 произошёл сход снежно-ледяной массы. Обрушившийся лёд травмировал двух подростков 14 и 17 лет, которые находились вблизи здания. 

«Пострадавшие отделались ушибом мягких тканей и испугом. Сами обратились в медучреждение за оказанием помощи. Их жизни ничего не угрожает, однако могло быть и по-другому, поэтому проводится доследственная проверка», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. 

Следователям предстоит выяснить, кто ответственен за уборку снега и льда по адресу, где произошло ЧП. 

Напомним, в марте омский студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы.

 

 

Теги: ЧП происшествия Барнаул лёд

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сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

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20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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