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В Хакасии младенец умер из-за неправильного диагноза

Рубрика: проиcшествия

25.03.2019 16:29

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Врачи перепутали менингит с резкой зубов и ОРВИ у десятимесячного мальчика; на следующий день ребёнок скончался. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту гибели десятимесячного мальчика в Таштыпском районе, сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, 10 февраля 2019 года родители ребёнка обратились в скорую помощь, так как у их сына поднялась температура. Прибывшая на место фельдшер поставила диагноз – синдром прорезания зубов, а также дополнительный неуточнённый диагноз – ОРВИ. 

Постепенно ребёнку становилось хуже. 11 февраля младенец стал вялым, у него появились лихорадка и рвота. Обеспокоенные родители повторно вызвали скорую, которая провела экстренную госпитализацию. 

В больнице, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели ребёнка стал инфекционно-токсический шок, развившийся в результате гнойного менингита. 

Следователи подозревают, что врачебная помощь для пострадавшего могла быть оказана несвоевременно. Если вина медиков будет установлена, им может грозить до трёх лет лишения свободы. 

Напомним, в феврале этого года в Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу.

 

Теги: скорая помощь происшествия Хакасия

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сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

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Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

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20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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