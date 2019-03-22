В Хакасии младенец умер из-за неправильного диагноза

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Врачи перепутали менингит с резкой зубов и ОРВИ у десятимесячного мальчика; на следующий день ребёнок скончался.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту гибели десятимесячного мальчика в Таштыпском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 10 февраля 2019 года родители ребёнка обратились в скорую помощь, так как у их сына поднялась температура. Прибывшая на место фельдшер поставила диагноз – синдром прорезания зубов, а также дополнительный неуточнённый диагноз – ОРВИ.

Постепенно ребёнку становилось хуже. 11 февраля младенец стал вялым, у него появились лихорадка и рвота. Обеспокоенные родители повторно вызвали скорую, которая провела экстренную госпитализацию.

В больнице, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели ребёнка стал инфекционно-токсический шок, развившийся в результате гнойного менингита.

Следователи подозревают, что врачебная помощь для пострадавшего могла быть оказана несвоевременно. Если вина медиков будет установлена, им может грозить до трёх лет лишения свободы.

Напомним, в феврале этого года в Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу.