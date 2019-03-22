В Красноярском крае экс-воспитателя детского лагеря обвиняют в сексуальном насилии

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В июле прошлого года мужчина надругался над тремя несовершеннолетними девочками; уголовное дело рассмотрят в суде.

Следователи закончили расследование уголовного дела мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

По информации следователей, в июле 2018 года подозреваемый работал воспитателем в детском оздоровительно-образовательном центре дополнительного образования (МАУ ДО ДООЦ «Орбита»), расположенном в Железногорске.

В ночь с 1 на 2 июля 48-летний мужчина находился в корпусе № 3 вместе с детьми. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей педофил совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трёх девочек, отдыхавших в оздоровительном центре.

По уголовному делу, возбуждённому в отношении мужчины, следователи подписали обвинительное заключение. В скором времени он предстанет перед судом. По обвинению в сексуальном насилии подозреваемому может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в марте на Алтае 18-летний парень изнасиловал 70-летнюю пенсионерку.