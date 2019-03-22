В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

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В Новосибирске произошла очередная вспышка кориРубрика: общество
25.03.2019 17:33
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Четыре новых случая заболевания корью выявлены в Советском районе Новосибирска; все заболевшие – дети, и все – жители микрорайона ОбьГЭС.
В Советском районе Новосибирска зарегистрированы новые случаи заболевания детей корью.
Как сообщает издание «Родные берега», сегодня на аппаратном совещании у главы района выяснилось, что в марте были зарегистрированы новые случаи заболевания корью. На данный момент в списке инфицированных числится 56 человек. В феврале их было на четыре меньше.
Известно, что все заболевшие дети живут в микрорайоне ОбьГЭС. Трое из малышей воспитываются в одной семье, где по религиозным убеждениям отказываются от прививок. Ещё один ребенок привез корь с отдыха в Таиланде.
Напомним, в феврале из-за вспышки кори в Новосибирске было закрыто на карантин 13 учебных заведений.
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