В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

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Четыре новых случая заболевания корью выявлены в Советском районе Новосибирска; все заболевшие – дети, и все – жители микрорайона ОбьГЭС.

В Советском районе Новосибирска зарегистрированы новые случаи заболевания детей корью.

Как сообщает издание «Родные берега», сегодня на аппаратном совещании у главы района выяснилось, что в марте были зарегистрированы новые случаи заболевания корью. На данный момент в списке инфицированных числится 56 человек. В феврале их было на четыре меньше.

Известно, что все заболевшие дети живут в микрорайоне ОбьГЭС. Трое из малышей воспитываются в одной семье, где по религиозным убеждениям отказываются от прививок. Ещё один ребенок привез корь с отдыха в Таиланде.

Напомним, в феврале из-за вспышки кори в Новосибирске было закрыто на карантин 13 учебных заведений.