В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова

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Олимпийская чемпионка 1994 года по фристайлу скончалась в Новосибирске после продолжительной болезни.

Чемпионка зимних Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере Лина Черязова умерла в Новосибирске. Ей был 51 год. Об этом сообщили в городском управлении физической культуры и спорта.

На Олимпиаде в Лиллехаммере Черязова выступала за Узбекистан и принесла первую и единственную в истории соседнего государства золотую медаль зимней Олимпиады. Лина Черязова стала первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике.

После серьезной травмы головы Черязова вернулась в спорт, но на Олимпиаде в Нагано заняла лишь 13 место и завершила карьеру. С тех пор спортсменка постоянно проживала в Новосибирске.

Прощание с Линой Черязовой состоится 27 марта.

Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким.

Напомним, новосибирскую биатлонистку Евгению Попову признали лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона.