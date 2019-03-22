В Омске семья погибла во время пожара из-за неисправной печи

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В результате отравления угарным газом в Омске погибло четыре человека, в том числе ребёнок.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в жилом доме четверых человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам следователей, пожар произошёл в Омске ранним утром 24 марта. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала печь, находившаяся в аварийном состоянии, а также невнимательность одного из жильцов дома, который занимался её обслуживанием.

Неисправная печь заполнила дом угарным газом, в результате двухлетний мальчик, его бабушка, мать и отец скончались от отравления.

На месте ЧП к работе приступили медицинские и пожарные эксперты. Им предстоит установить все детали, которые привели к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в марте семья с двумя детьми погибла днём при пожаре в Красноярском крае.