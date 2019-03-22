В Омске семья погибла во время пожара из-за неисправной печи

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В Омске семья погибла во время пожара из-за неисправной печиРубрика: проиcшествия
25.03.2019 10:41
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В результате отравления угарным газом в Омске погибло четыре человека, в том числе ребёнок.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Омской области возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в жилом доме четверых человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам следователей, пожар произошёл в Омске ранним утром 24 марта. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала печь, находившаяся в аварийном состоянии, а также невнимательность одного из жильцов дома, который занимался её обслуживанием.
Неисправная печь заполнила дом угарным газом, в результате двухлетний мальчик, его бабушка, мать и отец скончались от отравления.
На месте ЧП к работе приступили медицинские и пожарные эксперты. Им предстоит установить все детали, которые привели к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Напомним, в марте семья с двумя детьми погибла днём при пожаре в Красноярском крае.
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