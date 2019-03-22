В Усть-Илимске мэром стала 28-летняя домохозяйка

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В Усть-Илимске мэром стала 28-летняя домохозяйкаРубрика: политика
25.03.2019 11:44
Источник фотографии: www.vk.com/irkutsk.ourcity
Анна Щекина, кандидат от ЛДПР, обошла председателя городской думы – единоросса Сергея Зацепина, набрав на 6,5 % голосов больше.
24 марта на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области победила домохозяйка Анна Щекина. Она набрала 43,85 % голосов.
Две домохозяйки – от ЛДПР и партии «Города России», а также продавец от «Справедливой России» соперничали с председателем городской думы за пост мэра. В итоге победу одержала Анна Щекина, на втором месте представитель партии «Единая Россия» Сергей Зацепин, набравший 37,34 %, затем Ирина Кондратьева от партии «Справедливая Россия» с 6,3 % голосов, меньше всего народной поддержки, только 2 %, получила кандидат от партии «Города России» Екатерина Сазонова.
Причиной проведения досрочных выборов стал уход с поста единоросса Вакиля Тулубаева в январе 2019 года. Ранее депутаты городской думы на протяжении двух лет признавали работу администрации неудовлетворительной. В декабре 2018 года фракция «Единой России» предложила отправить Тулубаева в отставку.
Два предыдущих мэра Усть-Илимска – Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов – были осуждены, первый – за организацию убийства местного предпринимателя, второй – за получение взяток на 11 миллионов рублей.
Напомним, 15 марта список претендентов на пост новосибирского градоначальника пополнил кандидат от «Партии Роста», в прошлом водочный магнат Сергей Проничев.
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