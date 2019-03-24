Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

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Следственный комитет начал проверку после обращений родителей, которые заподозрили, что детям ввели вакцину от туберкулёза вместо того, чтобы сделать пробу Манту.

Вместо пробы Манту в одном из детских садов Кызыла малышам была введена вакцина против туберкулёза. Об этом родители сообщили в следственный комитет.



«Предварительно установлено, что 18 марта вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил, была введена вакцина БЦЖ. Организована доследственная проверка», – сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Тыва.



Следователям предстоит оценить действия должностных лиц, работников детского сада и органов здравоохранения республики на предмет преступлений, предусмотренных статьями «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



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