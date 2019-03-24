Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

Лента новостейПредложить новость
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в ТывеРубрика: общество
26.03.2019 08:32
фото с сайта pixabay.com
Следственный комитет начал проверку после обращений родителей, которые заподозрили, что детям ввели вакцину от туберкулёза вместо того, чтобы сделать пробу Манту.
Вместо пробы Манту в одном из детских садов Кызыла малышам была введена вакцина против туберкулёза. Об этом родители сообщили в следственный комитет.
«Предварительно установлено, что 18 марта вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил, была введена вакцина БЦЖ. Организована доследственная проверка», – сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Тыва.
Следователям предстоит оценить действия должностных лиц, работников детского сада и органов здравоохранения республики на предмет преступлений, предусмотренных статьями «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, в Новосибирске отмечены очередные случаи кори. Все четыре заболевших ребенка живут в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе.
Комментарии
Лента новостей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Новости по теме
Популярное