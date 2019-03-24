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Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

Рубрика: общество

26.03.2019 08:32

фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет начал проверку после обращений родителей, которые заподозрили, что детям ввели вакцину от туберкулёза вместо того, чтобы сделать пробу Манту.

Вместо пробы Манту в одном из детских садов Кызыла малышам была введена вакцина против туберкулёза. Об этом родители сообщили в следственный комитет. 

«Предварительно установлено, что 18 марта вместо постановки пробы Манту, в нарушение установленных правил, была введена вакцина БЦЖ. Организована доследственная проверка», – сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Тыва. 

Следователям предстоит оценить действия должностных лиц, работников детского сада и органов здравоохранения республики на предмет преступлений, предусмотренных статьями «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Напомним, в Новосибирске отмечены очередные случаи кори. Все четыре заболевших ребенка живут в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе.

Теги: медицина

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

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Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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