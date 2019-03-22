Лента новостейПредложить новость
Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек
Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»
В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель
Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов
Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания
Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреляРубрика: общество
25.03.2019 12:41
фото сайта pixabay.com
Власти считают, что у россиян хорошее чувство юмора, и не намерены жертвовать старой доброй традицией первоапрельских розыгрышей.
В День смеха – 1 апреля – новый закон не затронет деятельность СМИ, которые будут публиковать шуточные новости. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрия Вяткина.
По словам вице-спикера, отказываться от шуток нельзя ни в коем случае, ведь у россиян очень хорошее чувство юмора. Вяткин отметил, что первоапрельские розыгрыши никогда не приводили к серьёзным последствиям.
Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей две с половиной недели назад. Согласно законопроекту, к фейковым новостям относится неправдивая информация, которая преподносится как истинная. Теперь Роскомнадзор имеет законное право блокировать сайты с такой информацией.
Теперь недобросовестным СМИ за транслирование ложной информации грозит штраф в размере от 30 до 400 тысяч рублей.
Напомним, в декабре 2018 года фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей.
Комментарии
Лента новостей
Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек
Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»
В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель
Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов
Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания
Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Заживём по-новому
Новые законы и экономические реформы, которые изменят жизн...
Новости по теме
Популярное