Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

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Власти считают, что у россиян хорошее чувство юмора, и не намерены жертвовать старой доброй традицией первоапрельских розыгрышей.

В День смеха – 1 апреля – новый закон не затронет деятельность СМИ, которые будут публиковать шуточные новости. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрия Вяткина.

По словам вице-спикера, отказываться от шуток нельзя ни в коем случае, ведь у россиян очень хорошее чувство юмора. Вяткин отметил, что первоапрельские розыгрыши никогда не приводили к серьёзным последствиям.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей две с половиной недели назад. Согласно законопроекту, к фейковым новостям относится неправдивая информация, которая преподносится как истинная. Теперь Роскомнадзор имеет законное право блокировать сайты с такой информацией.

Теперь недобросовестным СМИ за транслирование ложной информации грозит штраф в размере от 30 до 400 тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2018 года фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зрителей.