Житель Новосибирска продаёт икону по цене квартиры-студии

фото с сайта www.avito.ru/novosibirsk

Запись появилась на сайте объявлений 11 марта, но пока что никто не решился купить дорогостоящую реликвию.

На интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже старинной иконы с изображение распятого Иисуса Христа. Продавец готов отдать раритет за миллион рублей.

Запись на сайте разместил житель Ленинского района около двух недель назад.«Год написания иконы точно неизвестен, нужно, чтобы её осмотрел специалист. Но то, что она старая, видно невооружённым глазом. Название – тоже неизвестно», – рассказал Сиб.фм продавец.

По словам владельца, икона покрыта бронзой и краской. Также продавец отметил, что цена договорная и он готов пойти навстречу покупателю. Объявление посмотрели уже более 100 человек. Однако купить реликвию пока что никто не решился.

Напомним, три дня назад жительница Новосибирска продавала картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей.