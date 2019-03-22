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Житель Новосибирска продаёт икону по цене квартиры-студии

Рубрика: общество

25.03.2019 11:33

фото с сайта www.avito.ru/novosibirsk

Запись появилась на сайте объявлений 11 марта, но пока что никто не решился купить дорогостоящую реликвию.

На интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже старинной иконы с изображение распятого Иисуса Христа. Продавец готов отдать раритет за миллион рублей. 

Запись на сайте разместил житель Ленинского района около двух недель назад.«Год написания иконы точно неизвестен, нужно, чтобы её осмотрел специалист. Но то, что она старая, видно невооружённым глазом. Название – тоже неизвестно», – рассказал Сиб.фм продавец.

По словам владельца, икона покрыта бронзой и краской. Также продавец отметил, что цена договорная и он готов пойти навстречу покупателю. Объявление посмотрели уже более 100 человек. Однако купить реликвию пока что никто не решился. 

Напомним, три дня назад жительница Новосибирска продавала картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей. 

 

Теги: религия Авито

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Предложить новость

Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

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Житель Новосибирска продаёт икону по цене квартиры-студии

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Пенсионеры могут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

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В новосибирском дельфинарии появился новый четырёхметровый обитатель

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» задержан в Польше

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирскую компанию оценили в миллиард долларов

сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

Героизм, отставка, стройка - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

18.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа – учёные

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