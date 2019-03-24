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Часы новосибирского экс-чиновника продали на аукционе почти за четверть миллиона рублей

Рубрика: общество

26.03.2019 12:49

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Имущество бывшего замначальника Росрезерва по СФО распродают на торгах; он был задержан по подозрению во взятках в мае 2016 года, и только в этом году суд вынес ему приговор – колония и крупный штраф. 

Последние из наручных часов экс-чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина, выставленных на аукцион, продали 25 марта, заявил РБК, ссылаясь на сообщение территориального управления Росимущества.

На аукционе были выставлены четверо наручных часов взяточника из четырнадцати, обнаруженных судебными приставами во время описи имущества. 

Остальные десять оказались усыпаны дорогими бриллиантами – дальнейшую их судьбу, согласно закону, решит Министерство финансов России

Три дорогих аксессуара – Audemars Piguet, Zenith и Luminor panerai, продали ранее, выручив 1 миллион 424 тысячи рублей. Последний лот – часы Ulysse Nardin, ушёл с молотка 25 марта за 224 тысячи рублей при стартовой цене в 23,3 тысячи рублей. 

В одном из открытых источников указано, что стоимость младших моделей наручных часов этой швейцарской марки начинается от 378 тысяч рублей.

До своего ареста в мае 2016 года, Илгиз Гарифуллин занимал должность заместителя руководителя Управления федерального агентства по государственным резервам по СФО. 

В мае его 2016 года его заподозрили в получении взяток от коммерсантов, желающих выиграть тендер купли-продажи ценных вещей из мобилизационного резерва.

А в 2018 году Следственный комитет завершил расследование и передал уголовное дело в суд. Оперативникам удалось доказать причастность бывшего замглавы к 10 эпизодам взяточничества в особо крупном размере и двум эпизодам мелкого. В январе суд вынес Гарифуллину приговор — 13 лет колонии строгого режима. Также подсудимый был оштрафован на 100 млн рублей. Приставам пришлось описать его имущество и организовать аукционные торги, чтобы взыскать крупную сумму. 

Кроме часов, проданных недавно на аукционе, в январе-феврале приставы распорядились распродать личный автопарк коррупционера. Так, на продажу было выставлено шесть автомобилей, снегоход, грузовик и два прицепа. 

Казна Российской федерации пополнилась за счёт успешно проданного грузовика КамАЗ, прицепов, премиум-авто Volkswagen Phaeton, внедорожника Land Rover Range Rover Sport, а также эксклюзивного Porsche Panamera GTS, – на сумму около 15,5 млн рублей. 

Напомним, ранее майор Новосибирской авиачасти попался на взятке майору ФСБ

 

Теги: Новосибирск торги

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20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

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