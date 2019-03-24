Мужчина выпал из окна в центре Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Мужчина выпал из окна в центре НовосибирскаРубрика: проиcшествия
26.03.2019 09:48
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирец выпал из окна дома на улице Вокзальная магистраль и скончался; следком начал проверку.
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, выпавшего из окна пятого этажа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В ночь с 25 на 26 марта, в Железнодорожном районе Новосибирска, неподалёку от дома на улице Вокзальная магистраль, 11 было обнаружен труп мужчины средних лет. По предварительным данным, мужчина выпал из окна пятого этажа.
«По данному факту проводится проверка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, продолжается расследование», – рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Информацию о происшествии также подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, в марте этого года в Новосибирске трёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и умер.
Комментарии
Лента новостей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное