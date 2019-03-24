Мужчина выпал из окна в центре Новосибирска

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Новосибирец выпал из окна дома на улице Вокзальная магистраль и скончался; следком начал проверку.

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, выпавшего из окна пятого этажа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ночь с 25 на 26 марта, в Железнодорожном районе Новосибирска, неподалёку от дома на улице Вокзальная магистраль, 11 было обнаружен труп мужчины средних лет. По предварительным данным, мужчина выпал из окна пятого этажа.

«По данному факту проводится проверка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, продолжается расследование», – рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Информацию о происшествии также подтвердили и в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в марте этого года в Новосибирске трёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и умер.