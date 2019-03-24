Новосибирская область стала одним из лучших регионов для молодёжи в России

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В тройку лидеров вошли Красноярский край, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, замыкает десятку лучших Московская область.

Новосибирская область вошла в десятку лучших городов по реализации молодёжной политики, обойдя Московскую область. Об этом сообщили на сайте министерства образования Новосибирской области вчера, 25 марта.

Рейтинг составило Федеральное агентство по делам молодёжи. В нём оценивалась эффективность проведения государственной молодёжной политики исполнительными органами власти по итогам 2018 года. При оценке учитывались четыре направления: мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодёжи и некоммерческих организаций, уровень организации молодёжной политики (институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по приоритетному направлению этого года.

Первое место в рейтинге занял Красноярский край, процент выполнения условий у региона – 77,99 %. Также в тройку лидеров попали Республика Татарстан (72,8 %) и Республика Башкортостан (72,74 %). Новосибирская область заняла седьмое место (69,35 %). Десятку замкнула Московская область (67,65 %).

Как отметили в министерстве образования Новосибирской области, в регионе реализуется 16 направлений молодёжной политики, которые помогают новому поколению обрести необходимые в дальнейшей жизни опыт и навыки участия в общественной жизни города. Среди них отмечается волонтёрское движение, пропаганда здорового образа жизни, возможности занятия спортом и творческой деятельностью и другое.

Напомним, 25 февраля Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов страны.