Новосибирский зоопарк ищет волонтёров

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Новосибирский зоопарк ищет волонтёровРубрика: общество
26.03.2019 11:49
фото из группы vk.com/novosibirsk_zoo
Специалисты зоологического парка уделяют большинство времени уходу за животными, поэтому они нуждаются в дополнительной помощи добровольцев.
Новосибирский зоопарк объявил о начале приёма волонтёров. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Дополнительная помощь сотрудникам зоосада нужна, как правило, с апреля по сентябрь. В это время сюда приходит большое количество людей, и без поддержки добровольцев не обойтись. В прошлом году на призыв зоопарка откликнулись около десятка человек.
Специалисты зоологического парка очень много времени уделяют уходу за животными – их нужно покормить и, при необходимости, оказать соответствующую медицинскую помощь. Поэтому у них остаётся очень мало времени, чтобы сориентировать новых гостей.
Волонтёрам нужно будет напоминать посетителям правила поведения в зоопарке, подсказать, где находятся туалет или точки питания, а также как найти то или иное животное. Все добровольцы, перед тем как приступить к своим обязанностям, обязательно пройдут инструктаж.
Напомним, 21 марта стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт.
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