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Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

Рубрика: общество

26.03.2019 10:58

фото из архива sib.fm

Граждан просят внимательно проверять 1000- и 5000-рублёвые купюры, а также купюры номиналом 100 долларов США.

Бердский отдел МВД сообщил о фактах сбыта поддельных денежных купюр, которые регистрировались на протяжении 2018 года и в течение первых трёх месяцев этого года. На настоящий момент зарегистрирован сбыт следующих поддельных купюр: номиналом 1000 рублей — серии аЛ 24201**, оП 91935**, оП 91250*; номиналом 5000 рублей — ек 27443**, АК 73935**, АБ 57935**, ЕК 27443**, ба 58769**, ВЯ 47567**, бх 27425, ЗБ 53936**, мх 43962**.

Помимо российских денежных знаков, мошенники также сбывают фальшивые доллары США (AL 84347151L).

Сотрудники полиции попросили граждан незамедлительно сообщать об обнаружении фальшивых денежных знаков по телефонам: дежурная часть Отдела МВД России по городу Бердску 02 (для мобильного 020) — 8(383-41)2-40-08, 8(383-43) 2-97-87, а также в ОЭБиПК 8(383-43) 2-19-78.

Напомним, в начале марта в Новосибирске задержали преступную группу по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края; при обыске у них полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей.

 

Теги: полиция деньги

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В Новосибирске начнут отмечать День Академгородка

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сегодня 11:09 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

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сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова

сегодня 07:00 Общество 1 Коммент.

Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

24.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

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19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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