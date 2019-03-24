Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

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Граждан просят внимательно проверять 1000- и 5000-рублёвые купюры, а также купюры номиналом 100 долларов США.

Бердский отдел МВД сообщил о фактах сбыта поддельных денежных купюр, которые регистрировались на протяжении 2018 года и в течение первых трёх месяцев этого года. На настоящий момент зарегистрирован сбыт следующих поддельных купюр: номиналом 1000 рублей — серии аЛ 24201**, оП 91935**, оП 91250*; номиналом 5000 рублей — ек 27443**, АК 73935**, АБ 57935**, ЕК 27443**, ба 58769**, ВЯ 47567**, бх 27425, ЗБ 53936**, мх 43962**.

Помимо российских денежных знаков, мошенники также сбывают фальшивые доллары США (AL 84347151L).

Сотрудники полиции попросили граждан незамедлительно сообщать об обнаружении фальшивых денежных знаков по телефонам: дежурная часть Отдела МВД России по городу Бердску 02 (для мобильного 020) — 8(383-41)2-40-08, 8(383-43) 2-97-87, а также в ОЭБиПК 8(383-43) 2-19-78.

Напомним, в начале марта в Новосибирске задержали преступную группу по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края; при обыске у них полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей.