Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

Лента новостейПредложить новость
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрахРубрика: общество
26.03.2019 10:58
фото из архива sib.fm
Граждан просят внимательно проверять 1000- и 5000-рублёвые купюры, а также купюры номиналом 100 долларов США.
Бердский отдел МВД сообщил о фактах сбыта поддельных денежных купюр, которые регистрировались на протяжении 2018 года и в течение первых трёх месяцев этого года. На настоящий момент зарегистрирован сбыт следующих поддельных купюр: номиналом 1000 рублей — серии аЛ 24201**, оП 91935**, оП 91250*; номиналом 5000 рублей — ек 27443**, АК 73935**, АБ 57935**, ЕК 27443**, ба 58769**, ВЯ 47567**, бх 27425, ЗБ 53936**, мх 43962**.
Помимо российских денежных знаков, мошенники также сбывают фальшивые доллары США (AL 84347151L).
Сотрудники полиции попросили граждан незамедлительно сообщать об обнаружении фальшивых денежных знаков по телефонам: дежурная часть Отдела МВД России по городу Бердску 02 (для мобильного 020) — 8(383-41)2-40-08, 8(383-43) 2-97-87, а также в ОЭБиПК 8(383-43) 2-19-78.
Напомним, в начале марта в Новосибирске задержали преступную группу по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края; при обыске у них полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей.
Комментарии
Лента новостей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
На кого ты нас
Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...
Отдадим номера
Кто заинтересован в том, чтобы в городе продолжали красть автом...
Новости по теме
Популярное