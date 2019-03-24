Владимир Путин наградил режиссёра из Новосибирска

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Владимир Путин наградил режиссёра из НовосибирскаРубрика: культура
26.03.2019 10:33
Фото с личной страницы С. Чехова в соцсети Facebook
В награду входят памятный знак, удостоверение, диплом и деньги.
Владимир Путин подписал указ о присуждении премии Президента для молодых деятелей культуры. Среди лауреатов архитектор Николай Переслегин, главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и новосибирский режиссёр Сергей Чехов.
«Сергей Чехов получил награду за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы», – сообщается на официальном сайте президента РФ.
Сергей Чехов – театральный режиссёр из Новосибирска. В 2014 году он окончил Новосибирский государственный театральный институт. Ещё во время учёбы Сергей поставил спектакль в театре имени С. Афанасьева «Diptico. Натюрморт с женщиной» по картинам Пабло Пикассо и Отто Дикса и организовал лабораторию молодой режиссуры «Герой.21». С 2015 года режиссёр начал активно ставить спектакли в разных городах России. На сегодняшний день Чехов – участник многих лабораторий, в том числе лаборатории современной драматургии «Любимовка», проекта «Репетиции» в Театре на Таганке и лаборатории «Красное Колесо» в Театре Наций.
Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России.
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