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Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного зданияРубрика: проиcшествия
26.03.2019 11:19
Источник фотографии: www.vk.com/mass54
Мальчик пояснил, что на производственный корпус забрался ради забавы.
Спасатели МАСС 25 марта сняли подростка, который днём залез на крышу пустующей постройки в Первомайском районе.
Как пояснили в ведомстве, мальчик поднялся на крышу во время игры с другом, а спуститься обратно не смог. Специалисты приехали к зданию на улице Мелиоративной, по лестнице добрались до ребёнка, и убедившись, что школьник чувствует себя хорошо, помогли ему спуститься вниз по лестнице.
Спасатели подчеркнули, что крыши домов, особенно заброшенных предприятий – наиболее опасная площадка для детей, особенно весной, когда ребёнок может запросто поскользнуться и упасть.
Напомним, 31 января новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба.
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Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
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