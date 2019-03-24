The Hatters и SunSay выступят на GrelkaFest в Шерегеше

фото предоставлено пресс-секретарём GrelkaFest Екатериной Шараповой

Помимо концертов, участников мероприятия ждут горнолыжные спуски, фестиваль красок Холи и пляжный волейбол.

Хедлайнерами VII фестиваля весеннего солнцекатания стали две популярные группы – SunSay, которые выступят 6 апреля, и The Hatters, которые выступят 13 апреля. В перерыве зажгут местные сибирские группы.

По информации пресс-службы фестиваля, GrelkaFest-2019 будет идти десять дней – с 5 по 14 апреля. В программе – два горнолыжных спуска: 6 апреля – в карнавальных костюмах, а 13 апреля – в купальниках. Также участники смогут поиграть в пляжный волейбол на батуте, сходить на DJ-вечеринки и поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Шерегеш».

По словам организатора мероприятия Никита Грина, за семь лет своего существования GrelkaFest стала визитной карточкой Шерегеша и всей Сибири.

«Только здесь люди могут катать в купальниках, прыгать в ледяные бассейны и слушать отличную музыку посреди древней тайги», – говорит Грин.

Ожидается, что в этом году на ежегодный фестиваль приедет около 30 тысяч человек.

Напомним, 16 марта новосибирцы сняли на видео в Шерегеше катание на sup-доске с горы.