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The Hatters и SunSay выступят на GrelkaFest в Шерегеше

Рубрика: общество

26.03.2019 13:11

фото предоставлено пресс-секретарём GrelkaFest Екатериной Шараповой

Помимо концертов, участников мероприятия ждут горнолыжные спуски, фестиваль красок Холи и пляжный волейбол. 

Хедлайнерами VII фестиваля весеннего солнцекатания стали две популярные группы – SunSay, которые выступят 6 апреля, и The Hatters, которые выступят 13 апреля. В перерыве зажгут местные сибирские группы. 

По информации пресс-службы фестиваля, GrelkaFest-2019 будет идти десять дней – с 5 по 14 апреля. В программе – два горнолыжных спуска: 6 апреля – в карнавальных костюмах, а 13 апреля – в купальниках. Также участники смогут поиграть в пляжный волейбол на батуте, сходить на DJ-вечеринки и поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Шерегеш». 

По словам организатора мероприятия Никита Грина, за семь лет своего существования GrelkaFest стала визитной карточкой Шерегеша и всей Сибири.

«Только здесь люди могут катать в купальниках, прыгать в ледяные бассейны и слушать отличную музыку посреди древней тайги», – говорит Грин. 

Ожидается, что в этом году на ежегодный фестиваль приедет около 30 тысяч человек. 

Напомним, 16 марта новосибирцы сняли на видео в Шерегеше катание на sup-доске с горы.

 

Теги: горы весна Шерегеш

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В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

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22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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