В Новосибирске 12-летняя девочка попала под колёса иномарки

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В Новосибирске 12-летняя девочка попала под колёса иномаркиРубрика: проиcшествия
26.03.2019 10:22
фото с сайта pixabay.com
Кроссовер Renault Duster совершил наезд на девочку, которая переходила пешеходный переход на красный свет.
Оперативники начали проверку по факту наезда автомобиля на 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным, 25 марта автомобиль «Рено» совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть улицы Петухова на красный сигнал светофора.
В результате ДТП ребёнка пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
В рамках доследственной проверки оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и дать оценку действиям участников происшествия. Пока что уголовное дело не возбуждено.
Напомним, в марте этого года в Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
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