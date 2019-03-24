В Новосибирске 12-летняя девочка попала под колёса иномарки

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Кроссовер Renault Duster совершил наезд на девочку, которая переходила пешеходный переход на красный свет.

Оперативники начали проверку по факту наезда автомобиля на 12-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, 25 марта автомобиль «Рено» совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть улицы Петухова на красный сигнал светофора.

В результате ДТП ребёнка пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

В рамках доследственной проверки оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и дать оценку действиям участников происшествия. Пока что уголовное дело не возбуждено.

Напомним, в марте этого года в Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.