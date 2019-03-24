В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка

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В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройкаРубрика: общество
26.03.2019 11:04
Фото с сайта shutterstock.com
Правительство признало аварийным барак, где раньше находился «Универсам удачных покупок»; теперь судьбой этого участка занимаются власти города.
Мэрия изымает участок на улице Сибиряков-Гвардейцев, 46 для муниципальных нужд. Об этом сообщается в постановлении мэра Новосибирска. Дом признали аварийным и подлежащим сносу.
По данным Роскадастра, на этом участке разрешено построить многоэтажное здание. Площадь здания составила 2424 квадратных метра, а кадастровая стоимость – 13,9 миллиона рублей. Сейчас участок находится в общей долевой собственности владельцев дома.
Отметим, что ранее здесь находился многоквартирный дом, где проживали малоимущие семьи. Также в здании был супермаркет, место для которого выкупали разные торговые сети, в том числе «Холидей» и «Универсам удачных покупок». В мае 2015 сгорела жилая часть здания, а спустя год, в апреле 2016, супермаркет.
Напомним, 6 марта 2019 года новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК имени Горького.
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