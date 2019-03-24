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Новосибирцы стали чаще покупать элитное жильё

Рубрика: недвижимость

26.03.2019 12:33

Фото Валерия Иванова

На Саммите застройщиков Новосибирска аналитик по недвижимости рассказал о крупнейших строительных компаниях города и реформе строительства. 

На прошлой неделе в рамках саммита независимый аналитик Сергей Николаев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Новосибирска. В первую очередь эксперт отметил растущий спрос на элитные квартиры. Так в 2015 году более 60 % приходилось на жильё эконом-класса, а в 2019 эта цифра сократилась почти вдвое. 

Как сообщил Николаев, 45 % домов в Новосибирске строятся с отставанием от плана. В прошлом году компании заморозили строительство 75 новостроек, что на треть больше показателей 2017 года.

По мнению эксперта, рынку недвижимости нужна реформа, которая переведёт строительство на проектное финансирование и поможет совсем отказаться от денег дольщиков. 

Независимый аналитик огласил рейтинг застройщиков с самым большим земельным запасом. Первые три позиции достались ООО «Зелёный дом», кемеровской холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и группе компаний КПД «Газстрой». 

Напомним, в декабре 2018 Банк России не допустил к работе компанию «Респект», которая была основным страховщиком застройщиков на территории Сибирского региона. 

 

Теги: строительство новостройки аналитика рынка

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сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

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сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова

сегодня 07:00 Общество 1 Коммент.

Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

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Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

24.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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