Новосибирцы стали чаще покупать элитное жильё

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Новосибирцы стали чаще покупать элитное жильёРубрика: недвижимость
26.03.2019 12:33
Фото Валерия Иванова
На Саммите застройщиков Новосибирска аналитик по недвижимости рассказал о крупнейших строительных компаниях города и реформе строительства.
На прошлой неделе в рамках саммита независимый аналитик Сергей Николаев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Новосибирска. В первую очередь эксперт отметил растущий спрос на элитные квартиры. Так в 2015 году более 60 % приходилось на жильё эконом-класса, а в 2019 эта цифра сократилась почти вдвое.
Как сообщил Николаев, 45 % домов в Новосибирске строятся с отставанием от плана. В прошлом году компании заморозили строительство 75 новостроек, что на треть больше показателей 2017 года.
По мнению эксперта, рынку недвижимости нужна реформа, которая переведёт строительство на проектное финансирование и поможет совсем отказаться от денег дольщиков.
Независимый аналитик огласил рейтинг застройщиков с самым большим земельным запасом. Первые три позиции достались ООО «Зелёный дом», кемеровской холдинговой компании «Сибирский деловой союз» и группе компаний КПД «Газстрой».
Напомним, в декабре 2018 Банк России не допустил к работе компанию «Респект», которая была основным страховщиком застройщиков на территории Сибирского региона.
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