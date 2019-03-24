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В Новосибирской области составили список самых активных читателей

Рубрика: общество

26.03.2019 13:25

Фото с сайта pixabay.com

В тройку лидеров вошли Чулымский, Купинский и Ордынский районы области; Новосибирск оказался в конце списка.

Новосибирский филиал Почты России выбрал районы, в которых чаще всего заказывают газеты и журналы. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе филиала.

Эксперты подсчитали количество подписчиков на различные издания на тысячу жителей района. Таким образом, лидерами стали Чулымский (240 человек из 1000 выписывает периодику), Купинский (210 подписчиков) и Ордынский (208 подписчиков) районы.

Новосибирск замыкает список: всего пять человек из тысячи подписаны на газеты и журналы.

«Активнее всего прессу выписывают в сельской местности. Здесь читатели предпочитают, чтобы корреспонденцию доставляли прямо домой. В глубинке пользуются спросом как федеральная пресса, так и районные издания. Также для селян актуальны газеты и журналы для дачников, любителей кулинарии и приверженцев здорового образа жизни», – рассказал заместитель директора МР «Сибирь» Почты России по почтовому бизнесу Дмитрий Провоторов.

Кроме того, он добавил, что горожане чаще покупают прессу по дороге на работу и в почтовых отделениях, и реже заказывают на дом.

Напомним, 5 сентября 2018 года Новосибирск попал в топ-5 читающих городов России.

Теги: Новосибирская область рейтинги Почта России

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В Новосибирской области составили список самых активных читателей

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сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

Часы новосибирского экс-чиновника продали на аукционе почти за четверть миллиона рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали чаще покупать элитное жильё

сегодня 12:33 Недвижимость 0 Коммент.

Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж

сегодня 12:31 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске начнут отмечать День Академгородка

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания

сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

Сибирские стартаперы поборются за шанс получить 2 миллиона рублей

сегодня 11:09 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Полиция предупредила о гуляющих по Бердску и Новосибирску фальшивых 1000-рублёвых купюрах

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин наградил режиссёра из Новосибирска

сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

Вакцину от туберкулёза вводили детям вместо пробы Манту в Тыве

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова

сегодня 07:00 Общество 1 Коммент.

Десятки домов, больницы и вокзал отключат от тепла в Новосибирске

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске произошла очередная вспышка кори

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Из горящего дома в городе Оби Новосибирской области были эвакуированы 15 человек

вчера 16:21 Хроника 0 Коммент.

Томские учёные придумали способ уберечься от рака при употреблении рыбы

вчера 15:44 Наука 0 Коммент.

Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Следком огласил предварительные итоги расследования трагедии в «Зимней вишне»

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

вчера 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

вчера 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»

вчера 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

24.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

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