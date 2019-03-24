В Новосибирской области составили список самых активных читателей

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В тройку лидеров вошли Чулымский, Купинский и Ордынский районы области; Новосибирск оказался в конце списка.

Новосибирский филиал Почты России выбрал районы, в которых чаще всего заказывают газеты и журналы. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе филиала.

Эксперты подсчитали количество подписчиков на различные издания на тысячу жителей района. Таким образом, лидерами стали Чулымский (240 человек из 1000 выписывает периодику), Купинский (210 подписчиков) и Ордынский (208 подписчиков) районы.

Новосибирск замыкает список: всего пять человек из тысячи подписаны на газеты и журналы.

«Активнее всего прессу выписывают в сельской местности. Здесь читатели предпочитают, чтобы корреспонденцию доставляли прямо домой. В глубинке пользуются спросом как федеральная пресса, так и районные издания. Также для селян актуальны газеты и журналы для дачников, любителей кулинарии и приверженцев здорового образа жизни», – рассказал заместитель директора МР «Сибирь» Почты России по почтовому бизнесу Дмитрий Провоторов.

Кроме того, он добавил, что горожане чаще покупают прессу по дороге на работу и в почтовых отделениях, и реже заказывают на дом.

Напомним, 5 сентября 2018 года Новосибирск попал в топ-5 читающих городов России.