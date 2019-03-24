В Новосибирской области составили список самых активных читателей

Лента новостейПредложить новость
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
В Новосибирской области составили список самых активных читателейРубрика: общество
26.03.2019 13:25
Фото с сайта pixabay.com
В тройку лидеров вошли Чулымский, Купинский и Ордынский районы области; Новосибирск оказался в конце списка.
Новосибирский филиал Почты России выбрал районы, в которых чаще всего заказывают газеты и журналы. Об этом сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-службе филиала.
Эксперты подсчитали количество подписчиков на различные издания на тысячу жителей района. Таким образом, лидерами стали Чулымский (240 человек из 1000 выписывает периодику), Купинский (210 подписчиков) и Ордынский (208 подписчиков) районы.
Новосибирск замыкает список: всего пять человек из тысячи подписаны на газеты и журналы.
«Активнее всего прессу выписывают в сельской местности. Здесь читатели предпочитают, чтобы корреспонденцию доставляли прямо домой. В глубинке пользуются спросом как федеральная пресса, так и районные издания. Также для селян актуальны газеты и журналы для дачников, любителей кулинарии и приверженцев здорового образа жизни», – рассказал заместитель директора МР «Сибирь» Почты России по почтовому бизнесу Дмитрий Провоторов.
Кроме того, он добавил, что горожане чаще покупают прессу по дороге на работу и в почтовых отделениях, и реже заказывают на дом.
Напомним, 5 сентября 2018 года Новосибирск попал в топ-5 читающих городов России.
Комментарии
Лента новостей
Эксперты расскажут новосибирцам о трендах и проверенных тактиках продаж
Спасатели сняли новосибирского школьника с крыши заброшенного здания
В Новосибирске на месте сгоревшего дома может появиться очередная новостройка
В Новосибирске умерла олимпийская чемпионка по фристайлу Лина Черязова
Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за «непристойного» фото
Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВКонтакте»
За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей
Статьи по теме
Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова
Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...
Новости по теме
Популярное