В Новосибирске начнут отмечать День Академгородка

Фото из группы «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Президиум СО РАН предложил отмечать вклад Сибири в российскую науку каждое третье воскресенье сентября.

Президиум Сибирского отделения РАН принял решение ввести новый ежегодный праздник – День новосибирского Академгородка. Информация об этом появилась на сайте СО РАН вчера, 25 марта.

Было принято решение отмечать достижения сибирских учёных каждое третье воскресенье сентября, начиная с 2019 года.

Отметим, что новосибирский Академгородок был основан в 1957 году. Инициатором создания первого крупного научного центра в СССР был академик Михаил Лаврентьев. Строительство началось в 1958 году, а в 1959 году начали работать научные институты. В 2014 году центр был признан объектом культурного наследия РФ.

Напомним, 4 марта 2019 года представители компании Huawei посетили институты новосибирского Академгородка.