Голубоглазый новосибирец пропал неизвестно где и неизвестно как

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Голубоглазый новосибирец пропал неизвестно где и неизвестно какРубрика: проиcшествия
24.05.2019 16:20
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО «МАЯК»
Родственники потеряли связь с 58-летним мужчиной более двух месяцев назад; информации об обстоятельствах его исчезновения нет.
Полиция и волонтёры в Новосибирске разыскивают мужчину, исчезнувшего при невыясненных обстоятельствах в марте этого года.
По информации ДПСО «Маяк», Бессонов Игорь Юрьевич не связывался с родными с 10 апреля. Неизвестно, где мужчина находился перед своим исчезновением, а также во что он был одет.
В полиции подтвердили сведения о том, что мужчина находится в розыске, однако, по словам сотрудника пресс-службы ведомства, мужчина пропал не в апреле, а в марте этого года. Заявление о безвестном исчезновении новосибирца было подано от имени его дочери в отдел полиции № 10 «Советский» ГУ МВД России по городу Новосибирску.
Согласно ориентировке, мужчина имеет рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, седые коротко стриженные волосы и голубые глаза.
Напомним, в мае этого года пропавшую в Узбекистане школьницу стали искать в Новосибирске.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
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