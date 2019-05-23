Голубоглазый новосибирец пропал неизвестно где и неизвестно как

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО «МАЯК»

Родственники потеряли связь с 58-летним мужчиной более двух месяцев назад; информации об обстоятельствах его исчезновения нет.

Полиция и волонтёры в Новосибирске разыскивают мужчину, исчезнувшего при невыясненных обстоятельствах в марте этого года.

По информации ДПСО «Маяк», Бессонов Игорь Юрьевич не связывался с родными с 10 апреля. Неизвестно, где мужчина находился перед своим исчезновением, а также во что он был одет.

В полиции подтвердили сведения о том, что мужчина находится в розыске, однако, по словам сотрудника пресс-службы ведомства, мужчина пропал не в апреле, а в марте этого года. Заявление о безвестном исчезновении новосибирца было подано от имени его дочери в отдел полиции № 10 «Советский» ГУ МВД России по городу Новосибирску.

Согласно ориентировке, мужчина имеет рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, седые коротко стриженные волосы и голубые глаза.

Напомним, в мае этого года пропавшую в Узбекистане школьницу стали искать в Новосибирске.