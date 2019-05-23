«Карандин-Арена» вновь продолжила работу после закрытия в Барнауле

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«Карандин-Арена» вновь продолжила работу после закрытия в БарнаулеРубрика: общество
24.05.2019 16:56
Фото с vk.com/arena_dinamo
После ознакомления с результатами проверки суд не нашёл грубых нарушений, угрожающих жизни и здоровью посетителей.
В Индустриальном районном суде Барнаула накануне состоялось заседание по иску прокуратуры к собственникам ЛДС «Карандин-Арена». По данным местных СМИ со ссылкой на исполнительного директора спорткомплекса Максима Ничаева, суд ознакомился с результатами проверки «Испытательной пожарной лаборатории» и постановил незамедлительно открыть объект.
Известно, что в начале апреля 2019 года во время хоккейного матча в ЛДС пятилетний мальчик упал с трибуны и получил тяжёлые травмы. МЧС провела проверку и выявила несколько нарушений правил противопожарной безопасности, после чего работа арены была приостановлена.
Напомним, что известный российский рэп-исполнитель Баста был вынужден перенести концерт из барнаульского ЛДС после решения суда.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
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