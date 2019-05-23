Медведя держат в тесной клетке и кормят морковью селяне Кемеровской области

фото из группы «ТВК Красноярск» соцсети «ВКонтакте»

В сети появилось видео, на котором запечатлены ужасные условия содержания гималайского медведя; по мнению автора ролика, животное необходимо переселить в более подходящие условия.

Видео с медведем, заточённым в тесную клетку, опубликовали в паблике «ТВК Красноярск» социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в подписи к посту, видеозапись была сделана в одном из посёлков Кемеровской области.

«В клетке сидит гималайский мишка, который содержится в ужасных условиях. Мишке очень плохо: он лежит, хрипит, часто не может встать», – объясняет подписчица.

По словам женщины, она и сочувствующие зверю люди пробовали обзвонить зоопарки и заповедники, но везде от медведя отказываются. Жители посёлка иногда приносят ему еду – хлеб, морковь и другую снедь, которую не жаль отдать. Несмотря на это, помощи недостаточно. Автор видео надеется, что на условия жизни дикого животного обратят внимание в природоохранной прокуратуре и полиции.

Напомним, в мае этого года новосибирские ветеринары поставили на сломанную лапу лисёнка аппарат Илизарова.