Медведя держат в тесной клетке и кормят морковью селяне Кемеровской области

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Медведя держат в тесной клетке и кормят морковью селяне Кемеровской областиРубрика: общество, проиcшествия
24.05.2019 18:01
фото из группы «ТВК Красноярск» соцсети «ВКонтакте»
В сети появилось видео, на котором запечатлены ужасные условия содержания гималайского медведя; по мнению автора ролика, животное необходимо переселить в более подходящие условия.
Видео с медведем, заточённым в тесную клетку, опубликовали в паблике «ТВК Красноярск» социальной сети «ВКонтакте».
Как говорится в подписи к посту, видеозапись была сделана в одном из посёлков Кемеровской области.
«В клетке сидит гималайский мишка, который содержится в ужасных условиях. Мишке очень плохо: он лежит, хрипит, часто не может встать», – объясняет подписчица.
По словам женщины, она и сочувствующие зверю люди пробовали обзвонить зоопарки и заповедники, но везде от медведя отказываются. Жители посёлка иногда приносят ему еду – хлеб, морковь и другую снедь, которую не жаль отдать. Несмотря на это, помощи недостаточно. Автор видео надеется, что на условия жизни дикого животного обратят внимание в природоохранной прокуратуре и полиции.
Напомним, в мае этого года новосибирские ветеринары поставили на сломанную лапу лисёнка аппарат Илизарова.
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