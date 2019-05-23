Министр культуры РФ назвал Новосибирскую область одним из регионов-лидеров исполнения нацпроекта «Культура»

фото с сайта правительства новосибирской области

Владимир Мединский работает сегодня в Новосибирске; на площадке правительства Новосибирской области он провёл заседание Координационного совета по культуре.

В Новосибирске сегодня работает министр культуры России Владимир Мединский. В ходе заседания Координационного совета по культуре он назвал Новосибирскую область регионом-лидером в решении задач по реализации приоритетного национального проекта «Культура».

Правительство Новосибирской области для реализации нацпроекта «Культура» разработало большой перечень мероприятий. Они касаются развития культуры в сельской местности, открытия библиотек и детских школ искусств. Новосибирская область входит в топ-20 самых читающих регионов России. В регионе более 860 библиотек, которые посещают более 1,2 миллиона читателей.

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил представителям библиотек и школ искусств Новосибирской области сертификаты на новые пианино и на создание модельных библиотек.

«Наша задача – улучшить библиотечное состояние для всей страны, перестроить их работу, сделать библиотеки центром просвещения, центром проведения досуга, местом, куда бы с удовольствием приходили ребята. Новосибирская область – хороший пример работы в сфере культуры, желаю вам дальнейшего развития, а мы постараемся оказывать необходимую поддержку», – отметил Владимир Мединский.

В свою очередь, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов рассказал участникам заседания Координационного совета, что в этом году правительством региона запланированы закупка шести автоклубов для отдалённых районов области. Кроме того, будет построен культурно-досуговый центр в Искитимском районе и отремонтирован Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус». На базе Новосибирской филармонии появится виртуальный концертный зал. На реализацию национального проекта «Культура» в Новосибирской области планируется направить более 1,6 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Напомним, в бизнес-проекты новосибирцев правительство вложит более 30 миллионов рублей.