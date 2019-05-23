Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице

Фото со страницы Петра Шредера в соцсети «ВКонтакте»

Выпускник новосибирской консерватории написал версию хита группы «Технология» для романтичных танцев; незрячий пианист также преуспел в кизомбе.

Новосибирский преподаватель фортепиано и исполнитель классики Пётр Шредер записал фортепианную версию хита «Странные танцы» от группы «Технология». Сегодня незрячий пианист рассказал Сиб.фм о своём творческом замысле.

28-летний Пётр Шредер родился в Абакане, окончил там музыкальную школу, а затем и колледж, после чего ради учёбы в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки приехал в Новосибирск. После окончания вуза Пётр начал работать профессиональным пианистом и учителем фортепиано, в апреле этого года музыкант записал и выложил фортепианную версию одного из хитов 90-х.

«Мне вспомнилась песня "Странные танцы" от группы "Технология", которая с юношеских лет звучала в компаниях, в которых я проводил время. С этим у меня связаны тёплые воспоминания, к тому же настроение этой музыки подходит под занятия кизомбой – так совпало. Помимо фортепиано я занимаюсь кизомбой – и попытался выразить некую квинтэссенцию увлечений музыкой, танцами в сочетании с творческим восприятием», – рассказал Сиб.фм Пётр Шредер.

Незрячий музыкант уточнил, что не планировал заниматься продвижением и монетизацией композиции, в основном он исполняет мелодии вживую в ресторане отеля «Сосновый бор» на улице Новая Заря, 53а. Также музыкант организует мероприятия в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих на улице Крылова, 15.

«Я предпочитаю живое исполнение для людей в ресторане, когда чувствуешь, какое у людей настроение по их голосам, и пытаешься менять его музыкой, украшаешь звучание бесед и направляешь их мелодиями, вплетаешь звуки. Мне нравится живое исполнение с элементами импровизации», – признался Сиб.фм Пётр Шредер.

Напомним, в прошлом году незрячий сибиряк с феноменальной памятью поразил всех на телешоу.