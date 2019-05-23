Лента новостейПредложить новость
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улицеРубрика: культура
24.05.2019 17:24
Фото со страницы Петра Шредера в соцсети «ВКонтакте»
Выпускник новосибирской консерватории написал версию хита группы «Технология» для романтичных танцев; незрячий пианист также преуспел в кизомбе.
Новосибирский преподаватель фортепиано и исполнитель классики Пётр Шредер записал фортепианную версию хита «Странные танцы» от группы «Технология». Сегодня незрячий пианист рассказал Сиб.фм о своём творческом замысле.
28-летний Пётр Шредер родился в Абакане, окончил там музыкальную школу, а затем и колледж, после чего ради учёбы в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки приехал в Новосибирск. После окончания вуза Пётр начал работать профессиональным пианистом и учителем фортепиано, в апреле этого года музыкант записал и выложил фортепианную версию одного из хитов 90-х.
«Мне вспомнилась песня "Странные танцы" от группы "Технология", которая с юношеских лет звучала в компаниях, в которых я проводил время. С этим у меня связаны тёплые воспоминания, к тому же настроение этой музыки подходит под занятия кизомбой – так совпало. Помимо фортепиано я занимаюсь кизомбой – и попытался выразить некую квинтэссенцию увлечений музыкой, танцами в сочетании с творческим восприятием», – рассказал Сиб.фм Пётр Шредер.
Незрячий музыкант уточнил, что не планировал заниматься продвижением и монетизацией композиции, в основном он исполняет мелодии вживую в ресторане отеля «Сосновый бор» на улице Новая Заря, 53а. Также музыкант организует мероприятия в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих на улице Крылова, 15.
«Я предпочитаю живое исполнение для людей в ресторане, когда чувствуешь, какое у людей настроение по их голосам, и пытаешься менять его музыкой, украшаешь звучание бесед и направляешь их мелодиями, вплетаешь звуки. Мне нравится живое исполнение с элементами импровизации», – признался Сиб.фм Пётр Шредер.
Напомним, в прошлом году незрячий сибиряк с феноменальной памятью поразил всех на телешоу.
Комментарии
Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Статьи по теме
«Пещерный» век высокой кухни
Почему службы доставки заменяют залы ресторанов
Новости по теме
Популярное