Новосибирец до смерти забил собутыльника совковой лопатой

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Мужчины распивали алкоголь в СНТ «Цветущая Сибирь» в Кировском районе Новосибирска и поссорились; потерпевший умер от множественных ударов ногами и лопатой.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, инцидент произошёл в марте 2019 года. Обвиняемый находился в одном из домов СНТ «Цветущая Сибирь», где распивал алкоголь с 53-летним потерпевшим.

Собутыльники поссорились, после чего обвиняемый ногами и совковой лопатой избил потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские установили причастность 33-летнего подозреваемого, который признался в содеянном, в совершении преступления. Сейчас он находится под стражей.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, после смерти строителя в Новосибирске возбудили уголовное дело.