Новосибирец до смерти забил собутыльника совковой лопатой

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Новосибирец до смерти забил собутыльника совковой лопатойРубрика: проиcшествия
24.05.2019 17:55
Фото с pixabay.com
Мужчины распивали алкоголь в СНТ «Цветущая Сибирь» в Кировском районе Новосибирска и поссорились; потерпевший умер от множественных ударов ногами и лопатой.
Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, инцидент произошёл в марте 2019 года. Обвиняемый находился в одном из домов СНТ «Цветущая Сибирь», где распивал алкоголь с 53-летним потерпевшим.
Собутыльники поссорились, после чего обвиняемый ногами и совковой лопатой избил потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские установили причастность 33-летнего подозреваемого, который признался в содеянном, в совершении преступления. Сейчас он находится под стражей.
Следователи продолжают расследование уголовного дела, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, после смерти строителя в Новосибирске возбудили уголовное дело.
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