Новосибирские энергетики объяснили мартовские перерасчёты и жару в квартирах

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Специалисты новосибирского филиала СГК заявили, что в сильные морозы несколько ТЭЦ прогревали воду до 130 градусов; а в прошлые годы температура теплоносителя составляла 114-118 градусов.

Итоги отопительного сезона подвели энергетики и депутаты Заксобрания на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам. Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков ответил на проблемные вопросы народных избранников о прошедшем отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Одной из главных тем стал температурный режим в квартирах новосибирцев.

«Энергетики СГК уменьшили ограничения температуры отпускаемого теплоносителя, так как в морозы ниже 20 градусов при прежней температурной срезке обеспечивать качество теплоснабжения не удавалось, на "недогрев" домов и недостаточно горячую воду поступало большое количество жалоб от потребителей. Обращения по "перегреву" в квартирах поступали в городскую диспетчерскую в гораздо меньшем количестве и, в основном, в весенний период, при перепадах минусовых и плюсовых температур», – заявил Андрей Колмаков.

Директор отметил, что новый температурный режим позволяет зимой обеспечивать тепло в квартирах всех горожан. Предыдущие ограничения были введены в 90-е годы, когда в Новосибирске было заморожено строительство, снизилось потребление тепла промышленными предприятиями. Сейчас город активно развивается, так что лимиты только мешали жителям отдалённых районов получать тепло.

Другой важной для горожан темой стала надбавка в квитанциях. Руководитель филиала СГК пояснил, что она никак не связана с ростом температуры отпускаемого теплоносителя.

«Вопрос о годовой корректировке поднимается не первый год. Если депутаты выйдут с инициативой поменять схему начислений, мы это только поддержим. Тогда никаких мартовских перерасчётов не будет», – прокомментировал ситуацию Андрей Колмаков.

Особое внимание представитель СГК уделил теме взаимодействия с управляющими компаниями, потому что много жалоб поступает из-за некорректной настройки внутридомовых систем теплоснабжения или отсутствия в доме оборудования для регулировки температуры теплоносителя.

Напомним, 13 мая в Новосибирске начались гидравлические испытания тепловых сетей.