Новосибирские студентки протестовали против глобального потепления у фонтана в жаркий день

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Новосибирские студентки протестовали против глобального потепления у фонтана в жаркий деньРубрика: политика
24.05.2019 18:41
Фото с пикета 15 мая из группы «Fridays for future | Сибирь» «ВКонтакте», Софьи Епифанцевой
Новосибирские студентки устроили акцию против глобального потепления на следующий день после выпадания града; в этот день в Новосибирск наконец пришла хорошая погода.
Две новосибирские активистки присоединились к забастовке против глобального потепления в Новосибирске. По данным группы «Fridays for future|Сибирь», пикет должен был пройти сегодня в 15:00 у фонтана в сквере театра «Глобус».
Согласно информации активистов, международная акция Fridays for future проводится школьниками и студентами вузов в форме забастовки против глобального потепления. Власти согласовали проведение школьной забастовки в семи городах России: в Иркутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Саратове, Кирове, Нижнем Новгороде. В Москве не разрешили проводить акцию, и участники устроили общественное обсуждение без плакатов.
«Полицейских было больше, чем нас, а так пикет прошёл хорошо. Нас было четверо, а их – шестеро», – сообщила Сиб.фм Софья Епифанцева.
По данным «Гисметео» 24 мая в Новосибирске, наконец, потеплело до +20 градусов – в предыдущие дни температура падала до + 11 градусов. Погода особенно шокировала новосибирцев 23 мая – тогда выпал град, его фото и видео заполнили соцсети.
Корреспондент Сиб.фм отправил вопросы участницам акции «ВКонтакте».
Напомним, дожди на выходных пообещали синоптики в Горном Алтае.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
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