Новосибирские студентки протестовали против глобального потепления у фонтана в жаркий день

Фото с пикета 15 мая из группы «Fridays for future | Сибирь» «ВКонтакте», Софьи Епифанцевой

Новосибирские студентки устроили акцию против глобального потепления на следующий день после выпадания града; в этот день в Новосибирск наконец пришла хорошая погода.

Две новосибирские активистки присоединились к забастовке против глобального потепления в Новосибирске. По данным группы «Fridays for future|Сибирь», пикет должен был пройти сегодня в 15:00 у фонтана в сквере театра «Глобус».

Согласно информации активистов, международная акция Fridays for future проводится школьниками и студентами вузов в форме забастовки против глобального потепления. Власти согласовали проведение школьной забастовки в семи городах России: в Иркутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Саратове, Кирове, Нижнем Новгороде. В Москве не разрешили проводить акцию, и участники устроили общественное обсуждение без плакатов.

«Полицейских было больше, чем нас, а так пикет прошёл хорошо. Нас было четверо, а их – шестеро», – сообщила Сиб.фм Софья Епифанцева.

По данным «Гисметео» 24 мая в Новосибирске, наконец, потеплело до +20 градусов – в предыдущие дни температура падала до + 11 градусов. Погода особенно шокировала новосибирцев 23 мая – тогда выпал град, его фото и видео заполнили соцсети.

Корреспондент Сиб.фм отправил вопросы участницам акции «ВКонтакте».

Напомним, дожди на выходных пообещали синоптики в Горном Алтае.