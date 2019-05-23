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Организаторы новосибирского фестиваля Znaki отказались от субкультур и неформалов

Рубрика: культура

24.05.2019 15:31

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

За десять лет молодые новосибирцы перестали делить друг друга на субкультуры; концепция субкультурного фестиваля в корне изменилась. 

Закат субкультурности и неформалов в Новосибирске произойдёт на единственном субкультурном фестивале Znaki десять лет спустя. Сегодня организаторы рассказали Сиб.фм о ребрендинге фестиваля.

«В этом году мы хотели отказаться от чёрного цвета, который ассоциируется с неформалами, и перейти на белый. Фестиваль существует уже 10 лет, и сегодня уже неактуально делить площадку на сектора для готов, панков, косплееров и так далее. Мы решили отказаться от идеи субкультурности, но по-прежнему рады самим представителям субкультур. Сейчас молодёжь уже не делит друг друга по принадлежности к той или иной субкультуре», – рассказала Сиб.фм пресс-секретарь театра «Глобус» Татьяна Пискайкина.

В театральном сквере появятся самолёт из спектакля «Король Матеуш», огромная матрёшка и другие арт-объекты из запасников театра. В честь ребрендинга «Глобус» решил преобразить сквер вокруг театра: уличные художники из команды «Так Надо» построят граффити-лабиринт, граффити-стену в 30 метров и так далее. Организаторы обещают, что большинство объектов простоят до конца лета. 

Коллектив «Глобуса» впервые решил сделать из ярмарки субкультур фестиваль под единой концепцией в Год театра в России. В здании театра для зрителей выступит международный мультижанровый проект «Картония» с оркестром. Впервые проект был представлен в Великобритании на фестивале Imagineers в 2017 году.

Организаторы фестиваля ждут заявки от молодых музыкантов и групп. На большой сцене часть уже заявленных групп будет играть каверы популярных песен. Также заявлены танцевальная площадка, площадка для косплееров, реконструкторов и дизайн-маркет с фуд-кортом. 

Специальная площадка «Медиа» продемонстрирует творческий перформанс в исполнении искусственного интеллекта. Также на фестивале будут работать блогеры, которые должны вести трансляции на экранах площадки.

Фестиваль Znaki пройдёт 8 июня с 15:00 до 21:00 на площадке у театра «Глобус».

Напомним, в апреле городские экстремалы попросили официального признания у властей Новосибирска.

 

Теги: фестивали молодёжь Театр «Глобус» косплей граффити

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