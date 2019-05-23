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Порно с восьмиклассницей в Барнауле привело молодого вымогателя к сроку

Рубрика: проиcшествия

24.05.2019 19:41

Фото с сайта pixabay.com несет иллюстративный характер

Житель Барнаула отделался условным сроком за шантаж 13-летней девочки; для этого подсудимый пообещал ей смартфон в обмен на видео.  

Молодой барнаулец ответил за порноместь и шантаж 13-летней школьницы. Суд вынес приговор по статьям об изготовлении детского порно и вымогательстве, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Согласно материалам дела, летом 2017 года старшеклассник познакомился с 13-летней девочкой в соцсетях и убедил её снять фото и видео порнографического содержания, а затем выслать в обмен на вознаграждение. Тогда подсудимый обещал подарить школьнице смартфон и перечислить 10 тысяч рублей.

Следователи установили, что, получив порнографию, 18-летний подозреваемый выложил материалы в соцсети и стал распространять их среди знакомых несовершеннолетней. Также молодой человек стал вымогать у девушки деньги за удаление порочащих сведений.

Подозреваемый не признал вину в ходе следствия, утверждая, что потерпевшая сама высылала ему порнографические материалы. Сотрудники краевого управления Следственного комитета РФ убедили суд в доказанности вины, и молодой человек получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, родственники жертвы сексуального насилия в лифте скрутили грабителя – суд вынес приговор ему на днях.

 

Теги: интернет видео секс соцсети школьники

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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