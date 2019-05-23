Пожилой новосибирец на красных «Жигулях» найден живым

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО «МАЯК»

Мужчина 1966 года рождения не выходил на связь с родственниками с 6 мая; сегодня стало известно, что поиск мужчины завершился успехом.

Волонтёры добровольного поискового отряда «Маяк» сообщили, что пропавший ранее мужчина – Атаманцев Сергей Геннадьевич – был найден живым.

Ранее мужчина находился в розыске, потому как вечером шестого мая уехал из дома на своём автомобиле ВАЗ-2108 и около 18 дней не выходил на связь.

Напомним, 23 мая к новосибирским полицейским поступило заявление о том, что голубоглазый новосибирец пропал неизвестно где и неизвестно как.