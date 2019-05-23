Преступник возбудился во время ограбления в лифте в Кемерове

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В Кузбассе грабителя задержали родственники девушки, на которую он напал; мужчина не только отнял у неё деньги, но и совершил над ней сексуальное насилие.

Молодая жительница Кемерова стала жертвой грабителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. Нападавшему уже предъявлен ряд серьёзных обвинений.

По информации следователей, в вечернее время 32-летний мужчина зашёл в лифт вместе с молодой женщиной. Внезапно он обхватил её сзади, зажал рукой рот и потребовал отдать деньги. Обездвиженная женщина протянула грабителю 16 тысяч рублей, но обвиняемый не остановился на этом и совершил в отношении девушки сексуальное насилие.

Также преступник потребовал от женщины ответить, есть ли кто-нибудь в её квартире. Жертва ответила отрицательно, однако когда грабитель подвел её к двери, она начала сопротивляться и кричать. На помощь из квартиры выбежали её родственники, которые задержали напавшего на неё злоумышленника.

В настоящее время следователи передали дело в суд. Если вину мужчины сочтут доказанной в судебном порядке, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и шести лет по двум статьям обвинения.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта.