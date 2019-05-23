Рыжий школьник с однокашником пропали на вокзале под Новосибирском

Рыжий мальчик с белобрысым сверстником из Новосибирской области поехали на тренировку в Искитим; один подросток взял с собой сменку, другой – спортивный костюм.

Волонтёры уже сутки ищут пропавшего Кирилла Нехаева из села Евсино, который успел доехать до Искитима. Сегодня сообщество «Доброспас-Новосибирск» опубликовало ориентировку на подростка в соцсети «ВКонтакте».

По данным инфооргов, 13-летний мальчик 23 мая пропал со станции Евсино, затем его видели на железнодорожном вокзале в городе Искитиме Новосибирской области. Приметы пропавшего: мальчик ростом 155-160 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, рыжие.

Ребёнок был одет в куртку с капюшоном тёмно-синего цвета, штаны с камуфляжным рисунком чёрно-синего цвета, а также кроссовки тёмно–синего цвета с белой подошвой. С собой подросток взял «сменку» в виде светлых кроссовок в пакете-майке.

Вместе с Кириллом пропал его одногодок Роман Феденев, последний раз его также видели на вокзале. Мальчик ростом 140 сантиметров был одет куртку с капюшоном тёмно-синего цвета, синие джинсы-«джеггеры», кепку чёрно-синего цвета, чёрные кроссовки с белой подошвой. Предположительно мог быть в спортивном костюме ярко-синего цвета.

Роман Фадеев имеет серые глаза, короткие светло-русые волосы, на лице у него веснушки.

Знающих что-либо о местонахождении пропавших волонтёры просят сообщить по телефонам: 8 953 887-17-77 или 8 951 387-07-58 или 112.

Напомним, на днях пропавшего возле Новосибирского зоопарка мальчика нашёл экипаж полиции.