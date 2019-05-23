Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» покажет нового победителя после скандала с дочерью Алсу

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Эксперты признали вброс голосов на самом рейтинговом шоу страны; сегодня новосибирцы увидят прямую трансляцию спецвыпуска только в 01:30.

Первый канал покажет нового победителя популярного шоу «Голос. Дети» в прямом эфире. Трансляция начнётся после программы «Время» в 21:30 по Москве, сообщает сайт телеканала.

Новосибирцы увидят прямой эфир специального выпуска «Голоса. Дети» в 01:30 из-за разницы во времени. Этот финал – повторный, впервые в истории шоу. Предыдущий финал шоу вылился в скандал при подсчёте голосов телезрителей – тогда известную певицу Алсу обвинили в накрутке голосов для своей дочери Микеллы в SMS-голосовании.

После широкого освещения в СМИ Первый канал аннулировал победу Микеллы и результаты голосования ещё 16 мая и анонсировал новый эфир, пообещав усовершенствовать защиту.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт Group-IB предоставит до конца мая», – сообщали шоураннеры на сайте Первого канала.

Напомним, на днях три обворожительных скрипачки из Новосибирска покорили Кремль коммунистической песней.