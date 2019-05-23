Tele2 представил в Новосибирске обновлённую линейку тарифов

Фотографии предоставлены пресс-службой tele2

Сотовый оператор сделал ставку на потребителей мобильного интернета.

В тарифной линейке Tele2 произошло обновление. С 15-го мая новые пакеты услуг доступны для подключения в Новосибирске. Абонентам по-прежнему доступен конструктор тарифов с возможностью настройки необходимого количества минут, трафика и дополнительных опций, при этом количество гигабайт интернет-трафика выросло.

В настоящее время оператор предлагает три базовых предложения – «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн +». Минимальный набор услуг – 200 минут и 10 Гб обойдётся абоненту в 200 рублей ежемесячно, а, максимальный – 1100 минут и 40 Гб – будет стоить 600 рублей. В Tele2 отмечают, что набор услуг доступен в любых комбинациях. Цена будет изменяться автоматически в зависимости от наполнения тарифа абонентом.

По словам коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максима Соловьёва, при запуске первого тарифного конструктора в апреле 2018 года в компании заметили, что интересы и запросы наиболее активной части клиентов связаны с мобильным интернетом.

«За последний год средний ежемесячный трафик наших новосибирских клиентов вырос почти вдвое. Поэтому при разработке обновлённой тарифной линейки мы ориентировались на максимально полное удовлетворение потребности клиентов в передаче данных», – отметил Максим Соловьёв.

Напомним, в апреле Tele2 устроил премьерный показ фильма «Мстители: Финал» для новосибирских поклонников комиксов.