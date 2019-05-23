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Акция по раздельному сбору отходов стартует в Новосибирске

Рубрика: общество

25.05.2019 09:31

Фото из группы акции "Зелёная белка"

Сибиряки смогут сдать пластик, металл, старую технику, батарейки и макулатуру в 17-ти пунктах приёма по всему городу; волонтёры будут принимать отходы с 10:00 до 16:00. 

Акция «Зелёная белка» начинает свою работу в Новосибирске. Об этом сообщают волонтёры мероприятия. 

В этом году горожане смогут сдать стекло, полиэтиленовые флаконы, жестяные консервные банки, пластик, батарейки и старые журналы в 17-ти разных точках города. Волонтёры будут двигаться по трём маршрутам — северному, центральному и южному, — чтобы собрать на переработку вторсырьё из всех районов Новосибирска. 

«Это абсолютно волонтёрская инициатива. Мы не сервис по вывозу мусора, мы не коммерческая организация и даже не некоммерческая организация. Мы группа активистов со всего города, которые, во-первых, хотят, чтобы было чисто, а во-вторых, стремятся вовлечь как можно больше людей в раздельный сбор отходов», — написали организаторы акции в официальной группе мероприятия. 

Впервые «Зелёная белка» на территории Новосибирска прошла в 2014 году. Горожане подхватили эту инициативу — с каждым годом количество её участников растёт. Ознакомиться со списком допустимых отходов, точками приёма и расписанием можно в группе акции. 

Напомним, 9 мая в новосибирском Академгородке прошла уникальная акция чествования ветеранов.

Теги: экология акция отходы

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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