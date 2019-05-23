Акция по раздельному сбору отходов стартует в Новосибирске

Фото из группы акции "Зелёная белка"

Сибиряки смогут сдать пластик, металл, старую технику, батарейки и макулатуру в 17-ти пунктах приёма по всему городу; волонтёры будут принимать отходы с 10:00 до 16:00.

Акция «Зелёная белка» начинает свою работу в Новосибирске. Об этом сообщают волонтёры мероприятия.

В этом году горожане смогут сдать стекло, полиэтиленовые флаконы, жестяные консервные банки, пластик, батарейки и старые журналы в 17-ти разных точках города. Волонтёры будут двигаться по трём маршрутам — северному, центральному и южному, — чтобы собрать на переработку вторсырьё из всех районов Новосибирска.

«Это абсолютно волонтёрская инициатива. Мы не сервис по вывозу мусора, мы не коммерческая организация и даже не некоммерческая организация. Мы группа активистов со всего города, которые, во-первых, хотят, чтобы было чисто, а во-вторых, стремятся вовлечь как можно больше людей в раздельный сбор отходов», — написали организаторы акции в официальной группе мероприятия.

Впервые «Зелёная белка» на территории Новосибирска прошла в 2014 году. Горожане подхватили эту инициативу — с каждым годом количество её участников растёт. Ознакомиться со списком допустимых отходов, точками приёма и расписанием можно в группе акции.

Напомним, 9 мая в новосибирском Академгородке прошла уникальная акция чествования ветеранов.