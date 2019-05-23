Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей

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Врачи госпитализировали 62 человек с подозрениями на клещевые инфекции в Кузбассе.

В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на укусы обратилось 7230 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что количество укусов по сравнению с прошлым годом выросло. В 2018 году в медицинские учреждения пришло 6300 кемеровчан, что почти на тысячу обращений меньше, чем в этом году.

Большую часть пострадавших составляют взрослые, детей и подростков в списке около 1500 человек, в 2018 году их число составило 1321 человек.

Зафиксированы также и особо опасные случаи: 62 человека госпитализированы с подозрениями на клещевые инфекции, а у двух пациентов медики подтвердили диагноз "иксодовый клещевой боррелиоз".

В ведомстве сообщили, что контроль за ситуацией продолжается. На сегодняшний день по области привито более 142 тысяч жителей, начиная с 2019 года.

Напомним, в начале мая житель Советского района Новосибирска попал в больницу после укуса клеща.